Реклама на сайте
Прислать новость
Торговый холдинг «Лотос» в Петрозаводске объявил о наборе персонала почти на 50 вакансий 4
11.05.2021 15:25
Полиция попыталась прогнать женщину из парка из-за слишком коротких шорт
11.05.2021 23:30
Продали, что смогли 2
11.05.2021 14:05
Абсолютный чемпион Карелии по бодибилдингу проверил на прочность кандидата на пост главы Петрозаводска (ФОТО) 12
11.05.2021 15:41
Управляющую компанию в Петрозаводске оштрафовали за плохое обслуживание трех домов 1
11.05.2021 18:40

Депутатское голосование по назначению сити-менеджера Петрозаводска началось (ФОТО)

Новости. Политика
11:42, 12 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Депутаты Петрозаводского городского совета приступили к тайному голосованию, в рамках которого будет выбран и назначен новый сити-менеджер Петрозаводска.

Тайное голосование будет проходить с использованием бюллетеней, в которых будут прописаны кандидатуры Владимира Любарского и Игоря Корсакова, а также графа "Против всех".

Голосовать депутаты будут в зале. На месте будет работать счетная комиссия.

Депутаты опустят бюллетени в специальные ящики. Решение будет приниматься большинством голосов. Всего депутатов 28 в горсовете.

На период голосования объявлен перерыв.

Отметим, что сегодня сессия началась с минуты молчания в связи с трагическими событиями в Казани. И.о председателя Петрозаводского городского совета Александр Ханцевич выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал здоровья пострадавшим.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-05-12 12:14:44
А что это они для своих графу "Против всех" оставили?
Off
2021-05-12 11:58:00
Балаган...
врунофф
2021-05-12 11:53:30
Ну, за выборы :)
Изя
2021-05-12 11:51:46
Анишин как всегда впереди . Главное в этом деле , переобуться вовремя )) :)
кир
2021-05-12 11:43:42
Пофиг.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии
05.05.2021, 14:38
В Петрозаводске недавно отремонтированный фасад дома пришел в негодность (ФОТО)

Аналитика

11.05.2021 16:35
Капитал
«Костная клиника»: травма — отдыху не помеха
Скоро лето — пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
Продали, что смогли 2
11.05.2021 14:05
Новоселья на потоке и без долгов 1
11.05.2021 12:13
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
Вся аналитика

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»