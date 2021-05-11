Депутатское голосование по назначению сити-менеджера Петрозаводска началось (ФОТО)

Депутаты Петрозаводского городского совета приступили к тайному голосованию, в рамках которого будет выбран и назначен новый сити-менеджер Петрозаводска.

Тайное голосование будет проходить с использованием бюллетеней, в которых будут прописаны кандидатуры Владимира Любарского и Игоря Корсакова, а также графа "Против всех".

Голосовать депутаты будут в зале. На месте будет работать счетная комиссия.

Депутаты опустят бюллетени в специальные ящики. Решение будет приниматься большинством голосов. Всего депутатов 28 в горсовете.

На период голосования объявлен перерыв.

Отметим, что сегодня сессия началась с минуты молчания в связи с трагическими событиями в Казани. И.о председателя Петрозаводского городского совета Александр Ханцевич выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал здоровья пострадавшим.