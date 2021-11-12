Депутаты Госдумы предлагают раздавать новогодние наборы бедным семьям

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой раздавать социальные наборы для встречи Нового года и Рождества нуждающимся семьям.

С предложением раздавать новогодние наборы семьям, испытывающим финансовые трудности, Милонов обратился к министру труда и соцзащиты Антону Котякову. Обращение имеется в распоряжении РИА Новости.

Как пишет информагентство, в документе парламентарий указывает, что многие семьи из-за трудного положения вынуждены отказывать себе и своим детям в празднике. По его мнению, «печально, когда из-за финансовых трудностей родителей праздника и новогоднего волшебства лишаются дети». Таким образом, депутат предлагает ввести новую меру социальной поддержки — «новогоднюю социальную корзину».

«В данной связи мне представляется целесообразным введение новой меры социальной поддержки для семей, испытывающих трудности во время новогодних праздников, — учреждение «новогодней социальной корзины», — указывает депутат в обращении.

Как отмечает политик, государство может раздавать минимальный набор для праздников — коробку или пакет, куда можно положить, например, небольшую ель, новогодние украшения, сладости для детей, а также сертификат на посещение государственной «елки».