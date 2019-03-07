Депутаты парламента Карелии обсудили освоение бюджетных денег школой в Эссойле и планы работ на год

Второй год депутаты карельского парламента предусматривают в бюджете республики субсидии на устранение предписаний надзорных органов и ремонт школ.

Во вторник, 5 марта, вице-спикер Законодательного собрания Ольга Шмаеник и председатель парламентского Комитета по образованию Галина Гореликова посетили школу в поселке Эссойла Пряжинского района, где обсудили освоение бюджетных средств в 2018 году и планы работ на текущий год.

Директор учебного заведения Людмила Тестова рассказала, что в прошлом году на выделенные средства в школе был капитально отремонтирован пол на втором этаже и система отопления в подвале. Помимо этого, идет поэтапное обновление мебели и освещения в классах, установлены новые окна, закупается мультимедийное оборудование и компьютерная техника, пособия, учебная и художественная литература. Кроме того, за счет республиканской субвенции приобретен телескоп. Также в этом году для подвоза учащихся из близлежащих деревень школа получила новый автобус. Вместе с тем, требуется отремонтировать пол на первом этаже школы, кровлю пришкольного интерната, где в настоящее время проживают 12 детей, а также обновить мягкий инвентарь и стадион.

Ольга Шмаеник сообщила, что в этом году Эссольской школе выделены средства на капремонт пола и оборудование школьного стадиона. Кроме того, депутат подчеркнула востребованность субсидий и отметила, что при работе над бюджетом республики карельские парламентарии и дальше продолжат предусматривать финансирование на ремонт школ, спортзалов и пришкольных стадионов.

В марте депутаты Законодательного Собрания продолжат выездные рабочие совещания в районы республики.