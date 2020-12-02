Депутаты намерены добиться сноса опасного аварийного дома в Петрозаводске

Петросовет обратится в надзорные органы за содействием в сносе аварийного здания на улице Калинина.

Постоянная контрольная комиссия Петрозаводского горсовета направит официальное обращение в прокуратуру карельской столицы с предложением обязать собственника снести постройку, расположенную на улице Калинина, 52б. В Петросовете заявляют, что объект представляет опасность.

Основанием для подготовки обращения послужило техническое заключение специализированной организации "САПР", согласно которому объект на улице Калинина признан аварийным, непригодным для дальнейшей эксплуатации и подлежащим сносу.

Также ранее специалисты мэрии Петрозаводска составили акт о аварийном состоянии постройки, указав, что существует возможность обрушения остатков конструкций здания.

В Петросовете сообщают, что состояние постройки на Калинина беспокоит горожан по сосоедству. В этой связи люди обращались к депутатам. Они пожаловались на то, что на протяжении нескольких лет заброшенная и полуразрушенная двухэтажная постройка, которая принадлежит частному владельцу, портит облик города и представляет опасность для окружающих, поскольку собственник не предпринял мер по ее консервации или сносу.

По данным горсовета, раньше в здании на улице Калинина, 52б располагалось общежитие.

Ранее сообщалось, что аварийные постройки сносят в Петрозаводске.