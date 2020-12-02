Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске снова снесен памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову 27
02.12.2020 14:45
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 2
02.12.2020 12:51
Автобус с пассажирами врезался в автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
Сегодня 06:50
В Москве блогер вел стрим с умершей подругой 1
02.12.2020 19:40
Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения коронавирусом 1
02.12.2020 20:40
В Петрозаводске разбился мужчина, выпав с четвертого этажа 3
02.12.2020 18:53

Депутаты намерены добиться сноса опасного аварийного дома в Петрозаводске

Новости. Общество
10:15, 03 Декабря 2020
фото: Петрозаводский городской Совет / ВК
Загрузка...

Петросовет обратится в надзорные органы за содействием в сносе аварийного здания на улице Калинина.

Постоянная контрольная комиссия Петрозаводского горсовета направит официальное обращение в прокуратуру карельской столицы с предложением обязать собственника снести постройку, расположенную на улице Калинина, 52б. В Петросовете заявляют, что объект представляет опасность.

Основанием для подготовки обращения послужило техническое заключение специализированной организации "САПР", согласно которому объект на улице Калинина признан аварийным, непригодным для дальнейшей эксплуатации и подлежащим сносу.

Также ранее специалисты мэрии Петрозаводска составили акт о аварийном состоянии постройки, указав, что существует возможность обрушения остатков конструкций здания.

В Петросовете сообщают, что состояние постройки на Калинина беспокоит горожан по сосоедству. В этой связи люди обращались к депутатам. Они пожаловались на то, что на протяжении нескольких лет заброшенная и полуразрушенная двухэтажная постройка, которая принадлежит частному владельцу, портит облик города и представляет опасность для окружающих, поскольку собственник не предпринял мер по ее консервации или сносу.

По данным горсовета, раньше в здании на улице Калинина, 52б располагалось общежитие.

Ранее сообщалось, что аварийные постройки сносят в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться
29.11.2020, 15:45
В Петрозаводске сгорел частный дом (ВИДЕО)

Аналитика

02.12.2020 12:58
Обществоведение
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 2
02.12.2020 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
01.12.2020 15:09
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии"
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»