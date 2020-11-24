Аварийные постройки сносят в Петрозаводске

Опасные постройки ликвидируют в разных районах города, сообщили в администрации Петрозаводска.

В ноябре в Петрозаводске силами ПМУП "Автоспецтранс" демонтировали аварийный сарай на улице Коммунистов вблизи дома №45. Ранее в этом году организация уже ликвидировала сгоревшие и полуразрушенные сараи в разных районах города.

Представляющие опасность конструкции вывезли с территорий общего пользования на улицах Шотмана (в районе дома №62), Некрасова (возле дома №20), Радищева (у дома №1) и Краснофлотской (у дома №13Б).

Кроме того, ещё летом аварийные постройки убрали на улицах Фурманова (у дома №6), Льва Толстого (у дома №47Б) и в Высотном проезде (у дома №3).