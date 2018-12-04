Депутаты намерены отменить ответственность организаций за сосульки на крышах

Парламент Карелии принял к рассмотрению законопроект об отмене административной ответственности собственников зданий и сооружений за непринятие мер по очистке от снега и льда кровель таких зданий.

Ранее эту норму закона признал неправомерной Конституционный суд РК, сообщают "Вести Карелии".

Такое решение было принято "в связи с неопределенностью данной правовой нормы".

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