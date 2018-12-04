Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:12, 04 Декабря 2018
фото: tOrange.biz

Депутаты намерены отменить ответственность организаций за сосульки на крышах

Загрузка...

Парламент Карелии принял к рассмотрению законопроект об отмене административной ответственности собственников зданий и сооружений за непринятие мер по очистке от снега и льда кровель таких зданий.

Ранее эту норму закона признал неправомерной Конституционный суд РК, сообщают "Вести Карелии".

Такое решение было принято "в связи с неопределенностью данной правовой нормы".

Подробнее читайте в материале издания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2018-12-04 14:52:20
Кто виноват? Ну конечно Дед мороз!
Беня
2018-12-04 14:42:25
Проще забить на крыши, чем разрулить "неопределенность правовой нормы". А когда у нас будет труп, виноват будет опять господин по фамилии Никто.
йошкин кот
2018-12-04 14:21:26
ой, а как же будет наполняться бюджет....последнее, о чем подумал горожанин, когда на башку ему свалилось ледяное чудо
Неравнодушный
2018-12-04 12:23:29
В принципе, правильно. Кто реально заинтересован в такого рода уборке, тот и будет убирать или ставить козырёк, не перекладывая ни на кого свою ответственность.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.11.2018, 19:10
Ани Лорак после расставания с мужем выложила интимное фото с Лазаревым
28.11.2018, 13:59
В Петрозаводске на улице нашли труп
01.12.2018, 10:29
Странный гул напугал пол-Петрозаводска в первый день зимы
27.11.2018, 14:39
Просто космос какой-то
03.12.2018, 11:54
Парфенчиков увеличил денежное поощрение себе и чиновникам
27.11.2018, 11:26
Участником свадебного кортежа, перекрывшего перекресток в Петрозаводске, оказался депутат молодежного парламента

Аналитика

Сегодня 10:51
Обществоведение
Суоярви в дерьме 2
Карельский городок рискует утонуть в фекалиях - компания, владеющая сетями водоотведения, обанкротилась.
"Первый трактор пустим – это политика" 7
03.12.2018 10:45
"Руки, голова и технология – вот что нужно для качественной уборки города" 4
30.11.2018 13:03
Взрывной бизнес
29.11.2018 13:34
Профицит на дефиците 4
28.11.2018 13:52
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2018 14:54
Без политики
Катаракта у всех впереди. Что делать?
Если всю жизнь вынуждены были пользоваться очками и вдруг начали хорошо читать без них – вам к офтальмологу.
Праздник должен быть праздником, не так ли?
30.11.2018 12:29
Колокола древнего Валаама звонят над Финляндией 4
30.11.2018 10:00
Порхать как бабочка и жалить, как пчела
28.11.2018 16:03
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - КВАДРОЦИКЛЫ
27.11.2018 13:42
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»