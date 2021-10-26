Депутаты оппозиционных фракций обратились в прокуратуру с требованием дать оценку законности решений первой сессии Петросовета.

Подготовкой проектов всех решений занималась только фракция «Единой России», оппозиция была полностью исключена из процесса подготовки первой сессии Петросовета.

Первая сессия нового состава Петрозаводского городского совета состоялась 7 октября. Однако еще до сессии выяснилось, что подготовкой проектов всех решений занималась почему-то только фракция «Единой России» и поэтому подписаны они были Павлом Петровым – руководителем фракции.

Формально это он распределил депутатов по комиссиям и предложил председателей этих комиссий. Никого из депутатов оппозиционных фракций не спросили, в какой комиссии им хотелось бы работать. Никто из депутатов не писал заявлений с просьбой включить их в состав той или иной комиссии.

Неудивительно, что депутаты оппозиционных фракций решили обратиться в прокуратуру с требованием провести проверку законности решений первой сессии. Инициаторами выступили депутаты от КПРФ (обращение составил Александр Калько, подписали Галина Васильева, Наталья Захарчук, Игорь Мленик, Сергей Дьяконов), их поддержали представитель «Справедливой России» Андрей Рогалевич, депутаты Дмитрий Рыбаков и Ольга Тужикова от «Яблока».

Инициаторы письма обращают внимание прокурора Петрозаводска на то, что «проект оспариваемого решения был подготовлен непосредственно руководителем фракции партии «Единая Россия» в Петрсовете депутатом Петровым П.В. без учета мнения и при отсутствии соответствующего волеизъявления включенных в состав постоянных комиссий Петросовета депутатов, представляющих иные политические партии».

По мнению оппозиционных депутатов, противоправные действия со стороны депутатов Петросовета, входящих в состав фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия», проголосовавших за оспариваемое решение, нарушают права и законные интересы депутатов, представляющих иные политические партии, и препятствуют осуществлению ими депутатских полномочий.

Подробнее читайте в материале "Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос".