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Депутаты оппозиционных фракций обратились в прокуратуру с требованием дать оценку законности решений первой сессии Петросовета

Новости. Политика
08:30, 26 Октября 2021
фото: Александр Гнетнев, Людмила Корвякова / Столица на Онего

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Подготовкой проектов всех решений занималась только фракция «Единой России», оппозиция была полностью исключена из процесса подготовки первой сессии Петросовета.

Первая сессия нового состава Петрозаводского городского совета состоялась 7 октября. Однако еще до сессии выяснилось, что подготовкой проектов всех решений занималась почему-то только фракция «Единой России» и поэтому подписаны они были Павлом Петровым – руководителем фракции.

Формально это он распределил депутатов по комиссиям и предложил председателей этих комиссий. Никого из депутатов оппозиционных фракций не спросили, в какой комиссии им хотелось бы работать. Никто из депутатов не писал заявлений с просьбой включить их в состав той или иной комиссии.

Неудивительно, что депутаты оппозиционных фракций решили обратиться в прокуратуру с требованием провести проверку законности решений первой сессии. Инициаторами выступили депутаты от КПРФ (обращение составил Александр Калько, подписали Галина Васильева, Наталья Захарчук, Игорь Мленик, Сергей Дьяконов), их поддержали представитель «Справедливой России» Андрей Рогалевич, депутаты Дмитрий Рыбаков и Ольга Тужикова от «Яблока».

Инициаторы письма обращают внимание прокурора Петрозаводска на то, что «проект оспариваемого решения был подготовлен непосредственно руководителем фракции партии «Единая Россия» в Петрсовете депутатом Петровым П.В. без учета мнения и при отсутствии соответствующего волеизъявления включенных в состав постоянных комиссий Петросовета депутатов, представляющих иные политические партии».

По мнению оппозиционных депутатов, противоправные действия со стороны депутатов Петросовета, входящих в состав фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия», проголосовавших за оспариваемое решение, нарушают права и законные интересы депутатов, представляющих иные политические партии, и препятствуют осуществлению ими депутатских полномочий.

Подробнее читайте в материале "Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
антинытик
2021-10-26 10:17:04
Началось нытье. Лишь бы не работать.
лесоруб
2021-10-26 09:45:27
Павлик Морозов решил присвоить себе всю власть?
Кеша
2021-10-26 09:33:09
" Они никогда не взбунтуются, пока не станут сознательными, а сознательными не станут, пока не взбунтуются." ( Джорж Оруэлл )
Гражданин
2021-10-26 09:31:24
Вы думаете Петров сам принял такое решение.
Ха, как сказали - так и сделал.
Исполнил приказ своего куратора.
Ну вот мы и увидели нового "Гену".
Будем ждать уголовного дела и не одного.
Депутаты руководители - мы ждем когда вы накосячите.
Кир
2021-10-26 10:22:17
Гражданин, по вашим спинам давно кнут не ходил. Все такие "белые и пушистые". :) Какие сани, такие и сами.
Кир
2021-10-26 09:21:19
Наташка, Наташка, чужая жена
Налей мне Наташка стаканчик вина.© :)
Бабенка
2021-10-26 09:05:31
Пофиг. Мы здесь власть
Гражданин
2021-10-26 09:27:24
Бабенка, ну насмешила. Есть команда: - на место !
Умывальников Начальник И мочалок Командир!
Штази
2021-10-26 08:57:05
Не исключено, что с точки зрения Буквы закона единороссы ничего не нарушили, что прокуратурой и будет подтверждено. Но по сути они, воспользовавшись своим численным превосходством и полностью проигнорировав мнение других депутатов, пренебрежительно раскололи Петросовет на большевиков и меньшевиков. С чем нас всех можно "поздравить" через сто лет после Октябрьской революции.
Кеша
2021-10-26 09:00:10
Штази, значит опять рэволуция на носу ?
Штази
2021-10-26 09:35:51
Нет, Кеша, просто жертвы ЕГЭ, историю ваще не учут.
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