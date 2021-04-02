Депутаты парламента Карелии придумали, как собрать денег на предстоящие выборы

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, который позволит привлечь больше денег бизнеса для финансирования избирательных кампаний кандидатов в депутаты.

Законопроект подготовлен в преддверии выборов в Законодательное собрание, которые пройдут в сентябре нынешнего года.

Согласно проекту закона, предлагает увеличить долю юридических лиц в добровольных пожертвованиях в избирательный фонд кандидатов, которые будут выдвигаться по одномандатным округам. Депутаты-"единороссы" предложили поднять этот порог с 20% до 50%, что открывает огромные возможности для финансирования кандидатов связанными с ними компаниями.

Такую же долю предполагается установить и для доли юридических лиц в добровольных пожертвованиях в фонды избирательных объединений.

По действующему закону о выборах депутатов Законодательного собрания Карелии предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата составляет 30 миллионов рублей, а избирательного объединения – 150 миллионов.

Кроме того, законопроектом предусмотрен ряд других поправок, в том числе, о запрете незаконной агитации в интернете.

Об этом читайте в статье "Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях".