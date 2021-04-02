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Депутаты парламента Карелии придумали, как собрать денег на предстоящие выборы

Новости. Общество
15:10, 03 Апреля 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, который позволит привлечь больше денег бизнеса для финансирования избирательных кампаний кандидатов в депутаты.

Законопроект подготовлен в преддверии выборов в Законодательное собрание, которые пройдут в сентябре нынешнего года.

Согласно проекту закона, предлагает увеличить долю юридических лиц в добровольных пожертвованиях в избирательный фонд кандидатов, которые будут выдвигаться по одномандатным округам.  Депутаты-"единороссы" предложили поднять этот порог с 20% до 50%, что открывает огромные возможности для финансирования кандидатов связанными с ними компаниями.

Такую же долю предполагается установить и для доли юридических лиц в добровольных пожертвованиях в фонды избирательных объединений.

По действующему закону о выборах депутатов Законодательного собрания Карелии предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата составляет 30 миллионов рублей, а избирательного объединения – 150 миллионов.

Кроме того, законопроектом предусмотрен ряд других поправок, в том числе, о запрете незаконной агитации в интернете.

Об этом читайте в статье "Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-04-03 17:00:29
Педроссы мостят себе дорогу ,в ЗС ...но такие дороги, как правило , ведут в Ад .
театральный критик
2021-04-03 15:27:34
Грудинин всем денег даст.
Изя
2021-04-03 16:02:49
театральный критик, договорился уже ???)))
Изя
2021-04-03 15:25:50
Всё правильно , поставить криминальное бабло на службу едросам , чего скрываться то уже . :)
Гость
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