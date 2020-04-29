Депутаты Петросовета взяли под контроль дезинфекцию городских улиц

По поручению председателя Петросовета Геннадия Боднарчука депутаты участвуют в мониторинге и отслеживают качество выполнения работ по уборке улиц подрядными организациями.

Как сообщили в Петросовете, в рамках рабочего совещания депутат горсовета Дмитрий Романов и специалисты комитета ЖКХ городской администрации ознакомились с ходом уборки и обсудили дальнейшие планы по проведению дезинфицирующих мероприятий на территории Петрозаводска.

По словам руководителя постоянной комиссии Петросовета по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрия Романова, объем работ по обработке городских территорий увеличен, при проведении уборки используются рекомендованные специальные реагенты, которые не представляют опасность для человека. Данные виды работ не предусмотрены в действующем муниципальном контракте, в связи с этим подрядчик выполняет их за счёт собственных средств.





"В адрес Петросовета поступают обращения от петрозаводчан, жители города высказывают свои предложения о том, на какие улицы или общественные места администрации необходимо дополнительно обратить внимание при проведении мероприятий по дезинфекции. Все пожелания и рекомендации горожан мы в обязательном порядке выносим на обсуждение с участием специалистов комитета ЖКХ петрозаводской администрации и подрядных организаций, в дальнейшем предложенные объекты также включаются в список территорий для обработки", - рассказал депутат Дмитрий Романов.

