890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Коронавирус выявлен у заключенных СИЗО Петрозаводска 1
Новое
Сегодня 10:57
Предпринимателям упростили самоликвидацию на время эпидемии: разъяснения УФНС Карелии 2
29.04.2020 15:31
Жительница Карелии дважды заплатила за детскую коляску 1
29.04.2020 18:20
Школьников в поселке Карелии хотят отправить в интернат из-за разбитой дороги 13
29.04.2020 15:20
Жительница Петрозаводска влезла в долги после разговора с мошенником 3
29.04.2020 16:03
Получили два совета 1
29.04.2020 15:08
Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО) 21
29.04.2020 19:30
На ж/д вокзале Петрозаводска проверяют пассажиров, прибывших из регионов с неблагополучной обстановкой по Covid-19 (ФОТО)
Сегодня 06:40

Депутаты Петросовета взяли под контроль дезинфекцию городских улиц

Новости. Общество
11:20, 30 Апреля 2020
фото: © Петросовет
Загрузка...

По поручению председателя Петросовета Геннадия Боднарчука депутаты участвуют в мониторинге и отслеживают качество выполнения работ по уборке улиц подрядными организациями.

Как сообщили в Петросовете, в рамках рабочего совещания депутат горсовета Дмитрий Романов и специалисты комитета ЖКХ городской администрации ознакомились с ходом уборки и обсудили дальнейшие планы по проведению дезинфицирующих мероприятий на территории Петрозаводска.

По словам руководителя постоянной комиссии Петросовета по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрия Романова, объем работ по обработке городских территорий увеличен, при проведении уборки используются рекомендованные специальные реагенты, которые не представляют опасность для человека. Данные виды работ не предусмотрены в действующем муниципальном контракте, в связи с этим подрядчик выполняет их за счёт собственных средств.


 
"В адрес Петросовета поступают обращения от петрозаводчан, жители города высказывают свои предложения о том, на какие улицы или общественные места администрации необходимо дополнительно обратить внимание при проведении мероприятий по дезинфекции. Все пожелания и рекомендации горожан мы в обязательном порядке выносим на обсуждение с участием специалистов комитета ЖКХ петрозаводской администрации и подрядных организаций, в дальнейшем предложенные объекты также включаются в список территорий для обработки", - рассказал депутат Дмитрий Романов.
 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом

Чтиво

29.04.2020 12:47
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»