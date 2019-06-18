Депутаты предлагают не облагать налогом материальную помощь студентам

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам единогласно поддержал законопроект, освобождающий студентов от выплаты налога на материальную помощь, не превышающую 4 тыс. рублей.
Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
Автор инициативы - заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая – пояснила, что принятие законопроекта восстановит социальную справедливость.
Студентов приравняют к работникам предприятий, которые получают материальную помощь.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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