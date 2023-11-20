Депутаты предлагают ввести скидку за неправильную парковку

Ждем отзыв правительства.

Депутаты Госдумы от «Новых людей» предложили ввести скидку при оплате штрафа за неправильную парковку. Законопроект отправлен на согласование в правительство РФ.

«Наш законопроект установит единую норму для всех операторов и позволит уплачивать только половину штрафа, если водитель делает это добровольно и быстро», — пояснили авторы документа.

Какую скидку они предлагают ввести, знает проект «Жизнь и кошелек». Кстати, сейчас уже действуют скидки на семь штрафов для водителей.