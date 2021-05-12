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Депутаты присвоят звания лучшим гражданам Петрозаводска в начале июня

Новости. Общество
09:21, 13 Мая 2021
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего
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На сессии Петросовета, которая пройдет в начале июня, обсудят вопрос о присвоении званий «Почетный гражданин Петрозаводска».

Второго июня состоится сессия Петрозаводского городского Совета. В ходе заседания депутаты, в частности, рассмотрят вопрос о присвоении званий «Почетный гражданин города Петрозаводска». Об этом сообщает паблик горсовета.

«На данный момент в повестку заседания внесено три вопроса и разное. Депутаты рассмотрят проекты решений, связанные с присвоением звания „Почетный гражданин города Петрозаводска“, исполнением городского бюджета за 2020 год, а также заслушают отчет постоянной контрольной комиссии Петросовета о своей деятельности за первый квартал текущего года», — говорится в заявлении городского парламента.

Ранее сообщалось, что тайное голосование определило, кто получит звание «Почетный гражданин Петрозаводска». Комиссия выбрала двух кандидатов: это директор Музея изобразительных искусств Карелии Наталья Вавилова и депутат Законодательного Собрания Аркадий Рутгайзер.

 

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Комментарии

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театральный критик
2021-05-13 10:44:00
Денежное содержание лучших должно обеспечиваться за счет худших.
кир
2021-05-13 10:26:38
Никто не подходит. Охота звание учредить. Худший человек года. Конкуренция огромная будет, - сказал опытный кот.
Гость
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