Депутаты усовершенствуют работу по наказам избирателей Петрозаводска

Требования положения по работе с наказами устарели и требуют доработки.

Депутаты городского совета Петрозаводска поддержали предложение председателя постоянной контрольной комиссии Александра Антипова о необходимости создания рабочей группы по усовершенствованию работы с наказами избирателей.

Решение о создании рабочей группы было принято на заседании контрольной комиссии, в ходе которого обсуждался вопрос о том, как работают с наказами избирателей в других регионах страны.

Вопрос о работе с наказами избирателей возник в связи с необходимостью уточнить критерии, по которым они попадают в утвержденный депутатами перечень, принимаемый к исполнению городской администрацией.

Дело в том, что не все наказы, которые попадают в городскую программу и на исполнение которых выделяется бюджетное финансирование, могут быть реализованы в обозначенные в программе сроки.

Так, по словам заместителя руководителя аппарата администрации города Дианы Евстигнеевой в перечень наказов могут попадать практически любые пожелания избирателей. Это в частности может приводить к ситуациям, при которых наказы вступают в противоречие с решениями собраний жильцов. Например, жители могут проголосовать против установки во дворе дома детской площадки, что делает невозможным реализацию данного решения, при этом требование о ее появлении может содержаться в перечне наказов, принятых к исполнению администрацией города.

Председатель постоянной контрольной комиссии Александр Антипов отметил, что существующее положение о рассмотрении и исполнении просьб и предложений избирателей, которое регламентирует совместную работу депутатов и специалистов городской администрации, требует доработки и уточнения, поскольку его отдельные положения устарели и не соответствуют сегодняшним реалиям.

"Одна из наиболее острых проблем, с которой обращаются в нашу комиссию депутаты, касается сроков реализации наказов избирателей. Бывает, что по различным причинам их исполнение откладывается в долгий ящик. Эти причины могут носить и объективный характер. Наказы, попадающие в перечень, могут быть достаточно масштабными, требующими привлечения серьезных финансовых ресурсов, что приводит к переносам сроков и даже срыву их исполнения.

Порой наказы удается выполнить, но время их реализации превышает срок действия депутатского мандата. Вот почему мы должны вместе с городской администрацией найти общие подходы к решению данного вопроса и при необходимости внести изменения в положение о рассмотрении просьб избирателей. Перечень наказов избирателей – это наш главный документ, и мы обязаны сделать все возможное, чтобы все наказы, за которые отвечает наш созыв, были реализованы за время наших полномочий", - заявил депутат.