Депутаты в Карелии придумали новый запрет для прессы

Карельские депутаты подготовили обращение в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Константина Носкова с требованием ограничить СМИ в высказывании суждений о преступлениях в отношении подростков до суда.

Стоит напомнить, что в настоящий момент и так действует запрет на разглашение персональных данных детей в СМИ. Журналисты не имеют права публиковать имена и фамилии детей, оказавшихся героями материалов, чтобы не раскрывать их личность. Таким образом, сегодня карельский парламент выступил с инициативой дополнительных ограничений для изданий. Законодатели объясняют свою идею заботой о детской психике.

Парламентарии выступили за ограничение распространения в СМИ оценочных суждений о ситуациях, связанных с преступлениями, совершенными в отношении несовершеннолетних, до завершения следственных мероприятий и вынесения решения суда.

"Мы говорим сейчас о суждениях. То есть ограничить различные суждения и ситуации оценочные различные, которые могут появляться в средствах массовой информации", - заявила один из авторов инициативы Галина Гореликова.

Подробности - в материале "Вестей Карелии".