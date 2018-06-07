Депутаты взялись за ремонт межквартальных проездов в Петрозаводске

Создана новая рабочая группа, которая определит перечень объектов, требующих реконструкции, и займется поиском финансирования программы.

На сессии Петросовета 7 июня депутаты решили создать рабочую группу, которая будет готовить предложения по организации ремонта межквартальных проездов в Петрозаводске.

Напомним, с инициативой разработать городскую программу ремонта межквартальных проездов в мае выступил спикер Петросовета Геннадий Боднарчук. Он подчеркнул, что в Петрозаводске успешно действует программа благоустройства дворов ("Комфортная городская среда"), однако реконструкции дорог, ведущих во дворы, уделяется недостаточно внимания.

- Мы понимаем, что благоустроенные дворы должны сочетаться с хорошими дорогами, а выезды из дворов должны быть отремонтированы и благоустроены, - отмечал председатель Петросовета.

Инициативу депутатский корпус поддержал единогласно.

- Каждый житель Петрозаводска знает, что одна из главных проблем нашего города – ненормативное состояние межквартальных проездов, и их необходимо ремонтировать, - прокомментировал свое решение депутат Дмитрий Данильев. – Рабочей группе предстоит заняться актуализацией информации, инвентаризацией этих проездов, определить, какие из них нуждаются в ремонте в первую очередь, и определить источники финансирования ремонта.

Данильев подчеркнул, что одним из главных направлений деятельности рабочей группы станет совместная работа с представителями республиканских властей, без помощи которых реализация программы выглядит маловероятной.