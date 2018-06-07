Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:44, 07 Июня 2018

Депутаты взялись за ремонт межквартальных проездов в Петрозаводске

По теме

Еще один выходной день появится у россиян
07.06.18 18:00
В Петрозаводске депутаты наградили почетной грамотой осужденную за мошенничество экс-директора школы
07.06.18 17:37
В Петрозаводске приставы нашли спрятанную должником иномарку
07.06.18 17:20
Все новости
Загрузка...

Создана новая рабочая группа, которая определит перечень объектов, требующих реконструкции, и займется поиском финансирования программы.

На сессии Петросовета 7 июня депутаты решили создать рабочую группу, которая будет готовить предложения по организации ремонта межквартальных проездов в Петрозаводске.

Напомним, с инициативой разработать городскую программу ремонта межквартальных проездов в мае выступил спикер Петросовета Геннадий Боднарчук. Он подчеркнул, что в Петрозаводске успешно действует программа благоустройства дворов ("Комфортная городская среда"), однако реконструкции дорог, ведущих во дворы, уделяется недостаточно внимания.

- Мы понимаем, что благоустроенные дворы должны сочетаться с хорошими дорогами, а выезды из дворов должны быть отремонтированы и благоустроены, - отмечал председатель Петросовета.

Инициативу депутатский корпус поддержал единогласно.

- Каждый житель Петрозаводска знает, что одна из главных проблем нашего города – ненормативное состояние межквартальных проездов, и их необходимо ремонтировать, - прокомментировал свое решение депутат Дмитрий Данильев. – Рабочей группе предстоит заняться актуализацией информации, инвентаризацией этих проездов, определить, какие из них нуждаются в ремонте в первую очередь, и определить источники финансирования ремонта.

Данильев подчеркнул, что одним из главных направлений деятельности рабочей группы станет совместная работа с представителями республиканских властей, без помощи которых реализация программы выглядит маловероятной.

По теме

Еще один выходной день появится у россиян
07.06.18 18:00
В Петрозаводске депутаты наградили почетной грамотой осужденную за мошенничество экс-директора школы
07.06.18 17:37
В Петрозаводске приставы нашли спрятанную должником иномарку
07.06.18 17:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2018, 19:10
Вдова Задорнова недовольна тем, что он ей оставил
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
01.06.2018, 10:29
"Сам справлюсь с божьей помощью"
31.05.2018, 09:03
ВИДЕО: В Петрозаводске в последний день мая пошел снег
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается

Аналитика

Сегодня 12:08
Политкухня
"Это – игра в договорняк" 1
Карельский политолог Олег Реут считает, что "Яблоко" основательно увязло в "разводках" - видимо, партии доставляет удовольствие набирать на выборах 1-3% голосов.
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Древлянка без Алиханова 3
04.06.2018 12:54
Цвет праймериз – серый
04.06.2018 10:10
Вся аналитика

Чтиво

06.06.2018 14:19
Без политики
Сколько стоит сборная России?
Российские СМИ подсчитали, стоимость команд-участниц Чемпионата мира по футболу - наша сборная дешевле уругвайской, но дороже египетской и саудовской.
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
"Сам справлюсь с божьей помощью" 6
01.06.2018 10:29
архив чтиво

Медиа

Ежегодные соревнования лучших спортсменов-парашютистов в Петрозаводске
Сегодня 11:41
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»