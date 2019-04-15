Депутаты задумались об общественном самоуправлении в Петрозаводске

В Петросовете обсудили перспективы создания территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в карельской столице.

На сегодняшний день вопросами подготовки предложений по разработке нормативно-правовой базы территориального общественного самоуправления занимается специальная рабочая группа Петросовета.

Как сообщается на сайте горсовета, ТОС позволяет активным гражданам не только реализовывать на местах важные проекты и задачи в интересах жильцов конкретных домов и даже целых микрорайонов, но и наладить эффективный диалог с мэрией.