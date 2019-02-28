Депутаты Заксобрания Ирина Кузичева и Валерий Шоттуев встретились с жителями Ругозера

Депутаты карельского парламента Ирина Кузичева и Валерий Шоттуев посетили село Ругозеро; в ходе визита парламентарии провели прием граждан.

Так, жители Ругозера указывают на необходимость организации выезда в село терапевта, на сегодня прием ведет только фельдшер. Помимо этого, много вопросов вызывает расчет размера платы за электроэнергию, а также организация сбора и вывоза мусора, норматив накопления твердых коммунальных отходов.

"Жители уверены, что норматив для сельской местности, в частности для проживающих в индивидуальных жилых домах, должен быть меньше, так как часть отходов они утилизируют самостоятельно", - говорит Ирина Кузичева.

В рамках рабочей поездки депутаты встретились с педагогическими коллективами Ругозерской школы и детского сада. В прошлом году в школе были отремонтированы крыльцо и пол в спортивном зале. При этом по-прежнему требует ремонта крыша, необходимо обновить компьютерное оборудование.

"В настоящее время у Ругозерской школы нет своего автобуса. Он используется для подвоза учащихся из поселка Тикша в Ледмозеро. Поэтому также крайне важно решить вопрос с транспортом", - отметил Валерий Шоттуев.