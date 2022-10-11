Депутаты Заксобрания Карелии готовы защищать права участников СВО в получении ипотеки

Комитет по законности и правопорядку парламента республики поддержал обращение коллег из Новосибирской области о защите права участников спецоперации получать ипотечные кредиты.

Карельские парламентарии готовы подписать обращение в правительство России по вопросу обеспечения выдачи ипотечных кредитов участникам специальной военной спецоперации. С данной инициативой выступило Законодательное собрание Новосибирской области.

Поводом для обращения стало то, что в настоящее время многие участники военной операции, включая добровольцев и мобилизованных, не могут оформить ипотечный кредит. Они получают отказы от банков, которые находят для этого различные причины. Депутаты хотят защитить права участников СВО на федеральном уровне.

«Считаю, что, массовые отказы военнослужащим при заключении договоров об ипотеке, нарушают права граждан. С этой ситуацией нужно бороться. Мы, безусловно, поддерживаем инициативу коллег из Новосибирской области», - сказал председатель Комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев.