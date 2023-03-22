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Депутаты Заксобрания Карелии избрали на должность мирового судьи участника курьезной истории Отрощенко

Новости. Общество
12:02, 23 Марта 2023
фото: Законодательное собрание Карелии

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Депутаты Заксобрания Карелии поддержали назначение Павла Отрощенко на должность мирового судьи судебного участка №10 Петрозаводска.

Сегодня, 23 марта, на заседании парламента республики председатель Верховного суда Карелии Анатолий Наквас попросил депутатов Заксобрания поддержать кандидатуру Павла Отрощенко к назначению на должность мирового судьи судебного участка №10 Петрозаводска.

По словам Накваса, поддержать Отрощенко следует, потому что он больше 20 лет работает по юридической профессии, после армии трудился в юридических организациях и в судебных органах.

«За период работы показал себя знающим, профессиональным работником, имеет аналитический склад ума, хорошие знания правовых дисциплин. По нашему мнению, может с успехом исполнять обязанности мирового судьи», - сказал Анатолий Наквас.

В свою очередь, председатель комитета по законности и правопорядку Заксобрания Карелии Сергей Шугаев сообщил, что комитетом принято решение рекомендовать парламенту назначить Павла Отрощенко на должность мирового судьи судебного участка №10 Петрозаводска без ограничения срока полномочий.

В результате за кандидатуру Павла Отрощенко из присутствовавших 33 депутатов 23 проголосовали «за» и 8 «против».

По итогам голосования спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович поздравил Отрощенко с назначением на должность мирового судьи суебного участка №10 в Петрозаводске.

Несколько дней назад, 21 марта, на комитете по законности и правопорядку парламентарии рекомендовали на должность мирового судьи судебного участка № 10 Петрозаводска Павла Отрощенко, попросив, в случае его избрания, не подвести ни командира, ни коллектив, ни товарищей своих, а заодно и Заксобрание.

Напомним, что 19 декабря 2014 года Законодательное собрание Карелии отказалось продлить полномочия 39-летнего мирового судьи участка № 11 Петрозаводска Павла Отрощенко, сообщали «МК в Карелии».

Тогда трехлетние полномочия Отрощенко истекли накануне, и его должны были назначить на аналогичную должность, но уже на семилетний срок. Итоги тайного голосования оказались совершенно не в пользу Отрощенко: «за» высказались лишь 12 из 41 присутствующего на заседании депутата. 

Оказалось, что причиной такого голосования депутатов стало курьезное происшествие с участием Павла Отрощенко, случившееся 25 декабря 2010 года в одном из магазинов Петрозаводска при покупке креветок. Тогда возглавлявший Верховный суд Карелии Борис Таратунин распорядился рассмотреть поведение в магазине начинающего судьи Павла Отрощенко на заседании квалификационной коллегии судей РК, которая приняла решение досрочно прекратить судейские полномочия Павла Отрощенко. Сделано это было на основании п. 1 ст. 12.1 Федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации». А именно, «за совершение дисциплинарного проступка, в результате которого были нарушены положения судейской этики, что повлекло умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи».

С таким решением квалификационной коллегии судей Павел Отрощенко не согласился и обжаловал его в Москву, в Дисциплинарное судебное присутствие (ДСП). 

Жалобу Павла Отрощенко ДСП рассмотрело в конце июля того же, 2011 года. Члены комиссии сочли решение карельской квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий Отрощенко неубедительным и отменили его. В результате он был восстановлен в должности мирового судьи.

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