«Не подведите»: депутаты Заксобрания Карелии вернули на должность мирового судью, прославившегося любовью к креветкам

На комитете по законности и правопорядку в Заксобрании Карелии депутаты единогласно поддержали кандидатуру Павла Отрощенко на должность мирового судьи судебного участка №10 Петрозаводска.

Сегодня, 21 марта, на комитете по законности и правопорядку парламентарии рекомендовали на должность мирового судьи судебного участка № 10 Петрозаводска Павла Отрощенко.

«Павел Викторович рекомендован на замещение должности мирового судьи судебного участка № 10 Петрозаводска решением квалификационной коллегии судий РК от 15 марта 2023 года. Решение принято большинством голосов. Павел Викторович окончил в 2002 ПетрГУ, имеет 8-й класс судьи, присвоенный в 2013 году. Классный чин — Советник юстиции II класса. Длительное время работал в судебной системе, стаж работы его составляет свыше 20 лет. Хотелось бы также обратить внимание, что квалификационный экзамен он сдал на „отлично“. В структуре ответа одна оценка „хорошо“ и пять оценок „отлично“, что является достаточно редким случаем. Он занимается преподавательской деятельностью, имеет три научные публикации, неоднократно поощрялся по месту работы как органами судебного департамента, так и судебными органами. Единичные факты привлечения к административной ответственности близких родственников кандидата были обсуждены на заседании квалификационной коллегии, и они, по мнению коллегии, не препятствуют назначению его на должность. Павел Викторович является одним из наиболее квалифицированных сотрудников аппарат, в первую очередь, в сфере публичных правовых отношений. Я полагаю, что Павел Викторович укрепит кадры мировой юстиции нашей республики. Просим поддержать», — обратился парламентариям Станислав Щепалов, зампредседателя квалификационной комиссии судей РК.

В результате кандидатура Отрощенко была поддержана парламентариями единогласно: Павел Отрощенко назначен на должность мирового судьи судебного участка № 10 без ограничения срока полномочий.

«Павел Викторович, не подведите командира, коллектив, товарищей своих и нас заодно, не подведите», — сказал председатель комитета по законности и правопорядку парламента Карелии Сергей Шугаев.

Напомним, что 19 декабря 2014 года Законодательное собрание Карелии отказалось продлить полномочия 39-летнего мирового судьи участка № 11 Петрозаводска Павла Отрощенко, сообщали «МК в Карелии».

Тогда трехлетние полномочия Отрощенко истекли накануне, и его должны были назначить на аналогичную должность, но уже на семилетний срок. Итоги тайного голосования оказались совершенно не в пользу Отрощенко: «за» высказались лишь 12 из 41 присутствующего на заседании депутата.

Оказалось, что причиной такого голосования депутатов стало курьезное происшествие с участием Павла Отрощенко, случившееся 25 декабря 2010 года в одном из магазинов Петрозаводска. Отвечая на вопрос, действительно ли мировой судья Петрозаводска попался здесь при попытке без оплаты вынести креветки, тогда Министр внутренних дел Карелии Михаил Закомалдин подтвердил данный факт. По информации главы ведомства, судья мирового суда «прошел через кассовый терминал гипермаркета „Лента“, не оплатив товар (креветки. — Прим.ред.) на сумму 201 рубль 17 копеек».

Прибывший на место наряд милиции доставил судью в городское УВД.

«Поскольку неприкосновенность судей установлена законом, милиция не имеет права привлечь их к какому-либо виду ответственности, в том числе административной, — сообщил тогда Михаил Закомалдин. — Однако в связи с тем, что в действиях судьи содержались признаки административного правонарушения, материал о случившемся был направлен в прокуратуру республики».

Фамилия оскандалившегося с креветками судьи в нашей публикации тогда не была названа. Однако вскоре о случившемся стало известно руководству суда. Возглавлявший Верховный суд Карелии Борис Таратунин распорядился рассмотреть поведение в магазине начинающего судьи Павла Отрощенко, назначенного на эту должность буквально за 9 дней до ЧП в магазине, а именно, 16 декабря, на заседании квалификационной коллегии судей РК.

Такая коллегия состоялась 27 апреля 2011 года. Слово на ней было предоставлено и Павлу Отрощенко. По словам присутствовавших на заседании судей, он говорил, что не понимает, почему на ценнике с креветками значился вес 200 граммов, хотя на самом деле креветки весили 900, грешил на неисправность весов. Однако специально приглашенные из головного предприятия этого гипермаркета в Санкт-Петербурге специалисты, не обнаружили в весах, на которых судья «взвешивал» креветки, даже малейшей неисправности, исключив сбой в их работе.

Тем не менее данных, что Павел Отрощенко намеревался совершить мелкое хищение, квалификационная коллегия не нашла. Однако с учетом, как выразилась одна из судей, его «аморального» поведения во время конфликта, коллегия приняла решение досрочно прекратить судейские полномочия Павла Отрощенко. Сделано это было на основании п. 1 ст. 12.1 Федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации». А именно, «за совершение дисциплинарного проступка, в результате которого были нарушены положения судейской этики, что повлекло умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи».

С таким решением квалификационной коллегии судей Павел Отрощенко не согласился и обжаловал его в Москву, в Дисциплинарное судебное присутствие (ДСП).

Жалобу Павла Отрощенко ДСП рассмотрело в конце июля того же, 2011 года. Члены комиссии сочли решение карельской квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий Отрощенко неубедительным и отменили его. В результате он был восстановлен в должности мирового судьи.