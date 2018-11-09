Депутаты ЗС Карелии пожелали правительству поддерживать бизнес больше, чем чиновников

Финансирование государственной поддержки бизнеса в Карелии должно быть сопоставимо или даже превышать расходы на содержание чиновничьего аппарата, считает известный бизнесмен и депутат парламента Виталий Карсулин.

Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, где обсуждались результаты господдержки бизнеса в 2018 году.

Красулин прокомментировал один из показателей, включенный в доклад министерства экономического развития - 32 млн. рублей, выделенных из бюджета на меры государственной поддержки предпринимателей.

Подробне чиайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".