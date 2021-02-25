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Деревья обрушились от ветра в городе Карелии

Новости. Происшествия
09:15, 26 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Макс Ветров
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В Костомукше сильный ветер уронил два дерева: власти призывают горожан к бдительности.

За прошедшие сутки в Костомукше отмечены два случая падения деревьев: в районе ул. Интернациональная, 3 и пр. Горняков, 15. Об этом информирует паблик "Костомукшский городской округ".

Власти связывают происшествия с усилением ветра и налипанием на ветви деревьев мокрого снега.

"Администрация округа напоминает о правилах безопасности: не оставляйте транспортные средства и не находитесь вблизи слабо укрепленных конструкций и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра! Будьте осторожны и берегите себя!", - заявляют костомукшские власти.

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