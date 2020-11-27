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Деревня в Австрии решила сменить свое "матерное" название

Новости. Общество
21:30, 27 Ноября 2020
фото: © Getty Images/Младена Антонова
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Местные жители устали от туристов, которые воруют табличку с наименованием населенного пункта.

Деревня Фуккинг в Австрии, название которой на латинице выглядит как Fucking, решила сменить свое название из-за туристов, доставляющих неудобства ее жителям. Как сообщает РИА Новости, местный совет дал деревне новое наименование Фуггинг.

Из-за многочленных упоминаний в иностранных СМИ и социальных сетях деревня с "матерным" названием привлекает множество туристов, которые делают селфи рядом с табличкой населенного пункта. Кроме того, табличку многократно воровали, из-за чего ее даже закрепляли бетоном и приваривали.

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