Деревня в Австрии решила сменить свое "матерное" название

Местные жители устали от туристов, которые воруют табличку с наименованием населенного пункта.

Деревня Фуккинг в Австрии, название которой на латинице выглядит как Fucking, решила сменить свое название из-за туристов, доставляющих неудобства ее жителям. Как сообщает РИА Новости, местный совет дал деревне новое наименование Фуггинг.

Из-за многочленных упоминаний в иностранных СМИ и социальных сетях деревня с "матерным" названием привлекает множество туристов, которые делают селфи рядом с табличкой населенного пункта. Кроме того, табличку многократно воровали, из-за чего ее даже закрепляли бетоном и приваривали.