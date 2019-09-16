"Дерево дружбы" в Петрозаводске перенесут на набережную за 20 млн рублей

Автор памятника "Дерево дружбы" не возражает против его переноса на Онежскую набережную, сообщили в администрации Петрозаводска.

Монумент будет отреставрирован перед установкой на новом месте.

"На прошлой неделе нас серьезно поддержали депутаты Законодательного собрания совместно с правительством Карелии – городу выделено внушительная сумма в размере 1,4 млрд рублей. Это позволит нам достойно подготовиться к празднованию 100-летия Республики Карелия, привести город в порядок, существенно улучшить благоустройство и разрешить ряд городских проблем", - сказал председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов.

В числе запланированных мероприятий – перенос памятника "Дерево дружбы". В следующем году он будет установлен на Онежской набережной. В этом решении администрацию поддерживает один из авторов монумента – Ченка Шуквани и его семья. Скульптор подчеркнул, что окончательное место для установки памятника должны определить профессиональные архитекторы. Перед переносом объект будет отреставрирован. Предварительные договоренности об этом достигнуты с одним из петрозаводских предприятий.

На перенос памятника "Дерево дружбы" запланированы 20 млн рублей. В эту сумму включены расходы на реставрацию монумента в специализированной организации, проектирование и установка на новом месте, проведение благоустройства прилегающей территории.

Евгений Перов подчеркнул, что окончательная стоимость работ по переносу памятника "Дерево дружбы" и установку стелы "Город воинской славы" станет известна после подготовки проектов и проведения всех конкурсных процедур. Средства, образовавшиеся в результате экономии, будут направлены на благоустройство Петрозаводска в рамках подготовки к 100-летию Карелии.