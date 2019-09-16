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Новости. Общество
16:59, 16 Сентября 2019
фото: Валерий Поташов

"Дерево дружбы" в Петрозаводске перенесут на набережную за 20 млн рублей

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Автор памятника "Дерево дружбы" не возражает против его переноса на Онежскую набережную, сообщили в администрации Петрозаводска.

Монумент будет отреставрирован перед установкой на новом месте.

"На прошлой неделе нас серьезно поддержали депутаты Законодательного собрания совместно с правительством Карелии – городу выделено внушительная сумма в размере 1,4 млрд рублей. Это позволит нам достойно подготовиться к празднованию 100-летия Республики Карелия, привести город в порядок, существенно улучшить благоустройство и разрешить ряд городских проблем", - сказал председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов.

В числе запланированных мероприятий – перенос памятника "Дерево дружбы". В следующем году он будет установлен на Онежской набережной. В этом решении администрацию поддерживает один из авторов монумента – Ченка Шуквани и его семья. Скульптор подчеркнул, что окончательное место для установки памятника должны определить профессиональные архитекторы. Перед переносом объект будет отреставрирован. Предварительные договоренности об этом достигнуты с одним из петрозаводских предприятий.

На перенос памятника "Дерево дружбы" запланированы 20 млн рублей. В эту сумму включены расходы на реставрацию монумента в специализированной организации, проектирование и установка на новом месте, проведение благоустройства прилегающей территории.

Евгений Перов подчеркнул, что окончательная стоимость работ по переносу памятника "Дерево дружбы" и установку стелы "Город воинской славы" станет известна после подготовки проектов и проведения всех конкурсных процедур. Средства, образовавшиеся в результате экономии, будут направлены на благоустройство Петрозаводска в рамках подготовки к 100-летию Карелии.

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Комментарии

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drug
2019-09-16 18:41:26
Обозначена сумма в 20 млн.рублей.
Значит уже есть сметы на эту сумму, а выкапыва, ремонтировать и закапывать будет наверно будет ООО "Родной замок".
А сколько будет стоить такой же, но новый памятник с его установкой.
кир
2019-09-16 17:36:30
Дружбы нет и дерево не нужно. Бросьте вы разыгрывать враньё.
zanoza
2019-09-16 17:10:08
Дорогое, в прямом смысле, "Дерево дружбы" будет "украшать" облик нашего города на набережной , так "решили общественники" и их поддержали в мэрии , а самое главное, глава республики . Теперь никаких средств ,даже в 20 млн. рублей, на воплощение этой идеи-фикс им не жалко. А МНЕ ЖАЛКО!!! НЕ СТОИТ ЭТО ТАКИХ ДЕНЕГ!!!
Изя
2019-09-16 17:25:05
zanoza, Горе с этими идиётами !!! Ни работать , ни думать не умеют ((((((((
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