Дерево дружбы включили в список объектов, обладающих признаками культурного наследия

Аллея городов-побратимов со скульптурной композицией "Дерево дружбы" включена в Список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, сообщили в Управления по охране объектов культурного наследия Карелии.

Управление по охране объектов культурного наследия Карелии в ответ на обращение жителя Петрозаводска сообщило, что достопримечательное место "Аллея городов-побратимов" (скульптурная композиция "Дерево дружбы", березовая аллея – памятный знак с указанием городов-побратимов), расположенная в исторической части города на площади Кирова, в части, примыкающей к спуску в пойму реки Лососинка, включено в Список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, расположенных на территории Республики Карелия.

В соответствии с федеральным законом Управлением в срок не более 90 дней будет организована работа по установлению историко-культурной ценности объекта с целью включения либо отказа от включения в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории республики Карелия.

С момента опубликования уведомления Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Дерево дружбы в течение 90 дней находится под защитой, с ним нельзя проводить какие-либо манипуляции, связанные с демонтажем или другими видами работ.

Напомним, ранее городские и республиканские власти поддержали ветеранов, обратившихся с просьбой установить стелу "Город воинской славы" на Аллее городов-побратимов вблизи площади Кирова на месте памятного знака Дерево дружбы, и планировали перенести символ дружбы на набережную, где уже стоят подарки городов-побратимов.