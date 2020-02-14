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Дерево насмерть задавило мужчину в дачном кооперативе на юге Карелии

Новости. Происшествия
11:02, 15 Февраля 2020
фото: pixabay.com
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Как сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, несчастный случай произошел 13 февраля.

По информации Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, 13 февраля в Сортавальском районе спасатели Карельской поисково-спасательной службы в течение двух с половиной часов помогали полиции на месте трагедии в дачном кооперативе "Чайка".

Специалистам пришлось распиливать дерево и вытаскивать из-под него погибшего мужчину 1957 года рождения. Обстоятельства гибели устанавливаются полицией.

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Комментарии

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кир
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Гость
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