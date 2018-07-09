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Новости. Политика
21:05, 09 Июля 2018
фото: instagram/@alex.lesley

Дерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли 1 млн рублей

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Усть-Лабинский суд взыскал по 500 тысяч рублей с Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и "коуча" Александра Кириллова (Алекс Лесли) по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите неприкосновенности частной жизни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника председателя суда Оксану Шарейко.

"Кроме того, суд обязал их удалить из Интернета все распространенные ими фото- и видеоматериалы, а также комментарии к ним, запретив их публикацию в дальнейшем", — уточнила она.

Таким образом, требования удовлетворены частично. Защита миллиардера хотела получить с ответчиков в общей сложности 2 миллиона рублей.

Напомним, в начале февраля 2018 года Алексей Навальный выпустил расследование на основе анализа фотографий и записей из Instagram работницы индустрии эскортных услуг Насти Рыбки, а также материалов из ее книги "Дневник по соблазнению миллиардера". В них утверждалось, что российский вице-премьер и глава аппарата правительства Сергей Приходько в сопровождении Рыбки отдыхал на яхте Elden миллиардера Олега Дерипаски, обсуждая деловые вопросы и варианты влияния на выборы в США.

После этого олигарх подал иск к Анастасии Вашукевич и ее "духовному наставнику" Алексею Кириллову. Поводом стало то, что ответчики "в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни".

Тогда же, в феврале 2018 года, Рыбку, Лесли и еще восьмерых человек задержали в Таиланде за проведение секс-тренинга. Их сначала хотели отпустить под залог, но иммиграционная служба лишила их визы и оставила в тюрьме. В апреле 2018 года их оправдали по делу о нелегальном предпринимательстве, однако все равно оставили под стражей из-за обвинения в оказании услуг сексуального характера в составе группы, сообщает РБК.

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