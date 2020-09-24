Дерматолог назвала главную опасность частого мытья рук

Врач-дерматолог из Америки рассказала, как частое мытье рук может привести к негативным последствиям.

Американский врач-дерматолог, член исполнительного комитета Общества педиатрической дерматологии Латанья Бенджамин рассказала об опасности частого мытья рук во время пандемии. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на телеканал "Fox News".

По словам врача, прежде всего, частое мытье рук чревато пересыханием кожи из-за использования моющих средств. Чаще всего такие проблемы проявляются в осенне-зимний период. Также пересыхание кожи, зуд и высыпания могут появиться в результате ношения медицинских перчаток.

Врач отметила, что в результате на коже возникает раздражение, которое может привести к экземе, зуду или псориазу. При экземе кожа трескается, что может только увеличить риск заражения. Чтобы защитить кожу рук, на них следует наносить питательный крем после каждого мытья. Специалисты также советуют присмотреться к жидкому мылу. Благодаря дозатору оно считается более гигиеничным и простым в использовании.

Во время пандемии гигиене рук уделяется особое внимание. Медики советуют тщательно мыть руки с мылом после каждой прогулки, а также перед едой. Для дополнительной дезинфекции многие используют спиртовые антисептики, которые сушат кожу рук, пишет "Ридус".