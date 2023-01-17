«Держали за эту ниточку»: пострадавшая в страшном ДТП девушка поблагодарила врачей Карелии за спасение

Девушка, пострадавшая в ДТП в Лахденпохском районе, где машину разорвало на части и погибли два человека, сказала слова благодарности за спасения врачам Сортавальской ЦРБ.

В паблике Сортавальской больницы опубликованы слова благодарности пациентки, которую спасли врачи после страшной аварии, произошедшей 12 января в Лахденпохском районе Карелии.

Сегодня, спустя 10 дней, девушку выписали из хирургического отделения.

С особой теплотой Екатерина поделилась своим впечатлением о работе врачей, принимавших участие в оказании ей медицинской помощи, и попросила ещё раз поблагодарить медиков, с которыми она не успела познакомиться лично.

Одна из них — старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Лахденпохьи Наталья Михеева. Именно она оказалась первой, кто прибыл на место происшествия для оказания медицинской помощи. «Я вспоминаю, как она переживала за мою жизнь. Она держала меня за руку. Просила все время с ней говорить, рассказывать стихи. Я помню, как читала ей Есенина», - с улыбкой рассказывала Екатерина.

Пациентка была доставлена в приемное отделение Сортавальской ЦРБ бригадой скорой медицинской помощи в сопровождении старшего фельдшера отделения СМП Лахденпохьи Натальи Михеевой и врача анестезиолога-реаниматолога Игоря Хвана. «Когда приехал Игорь Владимирович, он также держал меня за руку, грел. Просил рассказывать о себе, чем я занимаюсь. В этот момент я чувствовала, как они переживали за меня. Держали за эту ниточку...» - вспоминала Екатерина.

Прошло десять дней. За этот короткий период Екатерина перенесла 3 серьёзные операции, первая из которых была выполнена в экстренном порядке. В результате полученной травмы живота у пациентки развилась крайне опасная для жизни патология. Незамедлительно было принято решение о выполнении операции по остановке массивного внутрибрюшного кровотечения. Врачи-хирурги Александр Романов и Иброхим Акбаров боролись за жизнь пациентки на протяжении трех часов. Совместными усилиями медиков Сортавальской ЦРБ состояние пациентки удалось стабилизировать.

«Огромное им спасибо за то, что они спасли мою жизнь. Спасибо за то, что каждый день, каждую ночь были рядом. Я видела их здесь и в выходные. Они каждый день спасают людей, и не делают это как-то геройски. Они просто выполняют свою работу. Я в восторге, что в Сортавале есть такие замечательные врачи. Они взяли на себя всю ответственность, хотя меня хотели переводить», - рассказала Екатерина.

В завершении лечения врачи-травматологи хирургического отделения Игорь Семёнов и Михаил Герасимов выполнили пациентке остеосинтез перелома ключицы. Екатерина показала лист бумаги, на котором левой рукой записывала имена всех врачей, которые принимали участие в оказании ей медицинской помощи.

«Прошло десять дней, Екатерине были выполнены три операции. Сегодня она на своих ногах, самостоятельно ходит — за это конечно, огромное спасибо», - поблагодарила Ольга Александровна, мама пациентки, которая сегодня находится рядом с дочерью и продолжает поддерживать её.

Напомним,12 января около 13:30 на 163 километре федеральной автодороги «Сортавала», в Лахденпохском районе столкнулись Mitsubishi и Volkswagen Tiguan.



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