В страшной аварии в Карелии погибла известная российская спортсменка

Лучшая представительница хай-дайвинга в России Лейла Салямова стала жертвой ДТП в Лахденпохском районе Карелии.

Российская хай-дайверша Лейла Салямова погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Карелии.

Салямовой было 23 года.

«Вечером в четверг мы узнали трагическую новость о том, что Лейлы Салямовой больше нет с нами. Она попала в ДТП — ехала на машине в Карелии. Мы выражаем соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам Лейлы», — сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе Российской федерации прыжков в воду.

Салямова была первой российской хай-дайвершей, которой удалось квалифицироваться в женский турнир на чемпионат мира.

Как ранее стало известно, страшная авария произошла днем 12 января в Лахденпохском районе Карелии. На 163 километре федеральной автодороги А-121 в Лахденпохском районе столкнулись Mitsubishi и Volkswagen Tiguan. В японской иномарке с номерами республики Коми погибли мужчина 1998 года рождения из Сыктывкара и женщина 1999 года рождения, жительница Саратовской области. В Volkswagen Tiguan есть пострадавшие, также водитель и женщина-пассажир.