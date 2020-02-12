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Держатели банковских карт в Карелии за год потеряли 40 млн рублей во вине мошенников

Новости. Общество
11:45, 13 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин
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Органы внутренних дел Карелии в 2019 году зарегистрировали 1,8 тыс. преступлений, связанных с дистанционным хищением денег с банковских карт жителей Карелии.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" сообщил заместитель начальника отдела управления уголовного розыска МВД по РК Владимир Одинцов.

По его словам, жертвы мошенников потеряли, в общей сложности, более 40 млн рублей.

Представитель МВД назвал неожиданный способ профилактики таких преступлений.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-02-13 12:06:15
Нет наличных давно. Легко. Не знаю как деньги выглядят.
Juniper59
2020-02-13 12:06:06
«Сталидзе», ну почему же сразу в вине? Потребности у мошенников разные бывают...
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