Держатели банковских карт в Карелии за год потеряли 40 млн рублей во вине мошенников

Органы внутренних дел Карелии в 2019 году зарегистрировали 1,8 тыс. преступлений, связанных с дистанционным хищением денег с банковских карт жителей Карелии.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" сообщил заместитель начальника отдела управления уголовного розыска МВД по РК Владимир Одинцов.

По его словам, жертвы мошенников потеряли, в общей сложности, более 40 млн рублей. Представитель МВД назвал неожиданный способ профилактики таких преступлений. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".