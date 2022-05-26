Десантники потушили лесной пожар в Карелии

Огонь угрожал лесу в Муезерском районе, но пожарные вовремя среагировали на опасность.

Как сообщили в пресс-службе Главы Карелии, в Муезерском районе десантники-пожарные ликвидировали разгоравшийся лесной пожар.

Днем 26 мая летчик–наблюдатель Владимир Брюханов заметил дым в 23 километрах ото поселка Пенинга Муезерского района. Информацию о пожаре он передал в региональную диспетчерскую службу центра охраны лесов.

На место оперативно выехала группа пожаротушения. Пять десантников-пожарных Муезерского авиаотделения Карельского центра охраны лесов потушили пожар, площадь которого составила чуть менее 1 гектара.

В настоящий момент обстановку с пожарами отслеживают 3 воздушных судна — самолеты Цессна, при повышении пожарной опасности к ним прибавятся еще 2 самолета Цессна и 2 самолета Ан-2.

Всего с начала года в республике было зарегистрировано 5 лесных пожаров на площади 7,2 га — для сравнения, в 2021 году на конец мая произошло уже 12 лесных пожаров, площадь которых составила более 42 га.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80.