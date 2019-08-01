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Новости. Происшествия
12:05, 01 Августа 2019
фото: @ "Столица на Онего" / Валерий Поташов

Десять байдарочников из-Санкт Петербурга пропали в Карелии на Белом море

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Петербургские туристы, путешествующие на байдарках по Белому морю, с 24 июля не выходят на связь, сообщает ГУМЧС по Карелии.

"Они не пропали, они не выходят на связь. Там, где они, предположительно, находятся, связи нет в принципе. Последний раз их видели в районе острова Бережной Борщевец. По маршруту они должны двигаться до острова Кондостров, где их должен был встретить местный житель и привезти на материк 29-го числа", - пояснили в МЧС.

В ведомстве отмечают, что неизвестно, когда байдарочники прибыли в Карелию, так как они не зарегистрировались в МЧС, и о продвижении группы никто ничего не знает.

Родственники пропавших туристов обратились за помощью ночью 31 июля. Последний раз, по их словам, байдарочники выходили на связь 24 числа.

На поиски путешественников вышли сотрудники оперативной группы ГУМЧС, местной пожарно-спасательной бригады, ГИМС, волонтеры.

По словам замначальника ГУМЧС по Карелии Александра Фролова, с 28 июля на Белом море стоит непогода, порывы ветра достигают 18-20 м/с.

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