Десять пьяных водителей попались в Петрозаводске за выходные

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о нетрезвых водителях на городских улицах.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, за минувшие выходные, 12 и 13 ноября, автоинспекторы отстранили от управления 10 нетрезвых водителей.

При этом один из нарушителей сел за руль в пьяном состоянии уже не в первый раз.

На нарушителей были составлены протоколы, автомобили помещены на штрафстоянку. Им грозит лишение прав до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, а водитель, севший за руль пьяным повторно, рискует лишиться на 2 года свободы.