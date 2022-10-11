Десять пожарных пытались спасти деревянный дом в райцентре Карелии (ФОТО)

В Кеми при возгорании жилого дома пострадал один человек.

По сообщению кемского отряда спасателей, 2 ноября в 12.37 произошел пожар в доме №5 по улице Машинистов в Кеми. Для ликвидации возгорания привлекались 10 пожарных и три автоцистерны. Спасатели боролись с огнем два часа. В 14.39 пожар был ликвидирован.

Как сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МЧС Карелии, на пожаре травмы получил один человек. Площадь возгорания составила 6 на 20 кв. м. Дом был сильно поврежден огнем.

Причины, ущерб от пожара устанавливаются. На месте работает дознаватель.

Ранее сообщалось, спасатели эвакуировали 84 человека во время пожара на юге Карелии.