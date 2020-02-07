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Десять тысяч жителей Карелии приняли участие в массовой гонке "Лыжня России" (ФОТО)

Новости. Общество
14:47, 08 Февраля 2020
фото: Артур Парфенчиков/https://vk.com/id419407976
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Карелия в 14 раз присоединилась акции «Лыжня России», сообщил Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети глава Карелии сообщил, что в этом году на лыжи встали более 10 тысяч жителей нашей республики, в том числе 3 тысячи - приняли участие в массовых стартах в Петрозаводске.

"Самому старшему участнику 87 лет, самой младшей – всего 8 месяцев!" - написал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в гонке "Лыжня России" примет участие Олимпийская чемпионка Евгения Медведева.

Фото гонки со страницы главы Карелии.

 

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