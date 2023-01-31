Десять водителей в Петрозаводске стали пешеходами за выходные

За выходные дни в Петрозаводске инспекторы отстранили от управления 10 водителей.

За минувшие субботу и воскресенье дорожная полиция Петрозаводска отстранила от управления 10 автомобилистов. Шесть сели за руль с признаками опьянения, четыре были без прав.



Любителей пьяной езды ожидает административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.



За вождение без прав предусмотрен штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей и эвакуация машины на специализированную стоянку.



Госавтоинспекция карельской столицы призывает горожан сообщать о пьяных автолюбителях в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.