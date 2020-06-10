Десятки человек собрались около авто, снесшего ограждение в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Инцидент произошел 11 июня около набережной.

В 1.09 на улице Пушкинской в районе пересечения с проспектом Ленина произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel Astra, сообщается на сайте DtpPtz.

Иномарка выехала за пределы проезжей части на газон и снесла ограждение.



По информации ГИБДД, 30-летний водитель не справился с управлением. Мужчина был пьян.

Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

На месте аварии собрались десятки человек.

Камеры наружного видеонаблюдения "Ситилинк" и "Сампо" запечатлели момент произошедшего.

Ранее групповое ДТП произошло на мосту в Кемском районе.