Десятки людей выстроились в очереди за бесплатным супом на День города в Петрозаводске

В администрации Петрозаводска открыли секрет "карельской солянки" из семи видов мяса - главного блюда Дня города.

Гостей праздника угощают участники гастрономического фестиваля "Пир на Онего".

Самая аппетитная площадка Дня города простирается сегодня от Ротонды до Советской площади, сообщают в администрации. Рестораны и кафе города, а также гости столицы Карелии устроили «Пир на Онего» и кормят посетителей набережной разнообразными вкусностями, приготовленными на открытом огне. Хит фестиваля в этом году – «Карельская солянка». Это сложное блюдо из семи видов мяса готовилось в 250-литровом котле четыре часа. Отведать ароматное яство пришли сотни горожан: к кухне под открытым небом выстроилась большая очередь.

" Секрет карельской солянки в том, что она сварена из мясных продуктов только местных производителей. Деликатесы и копчёности тоже от наших карельских фермеров", - поделился шеф-повар городских праздников Антон Калинин.

На солянку ушло более 20 килограммов мясных продуктов, 18 банок маслин и оливок, восемь килограммов маринованных и солёных огурцов, по пять килограммов репчатого лука и картофеля. Заправлено блюдо томатной пастой, растительным маслом, зеленью и лимоном. Только соли потребовалось два килограмма, а сметаны – целых десять.

Кроме того, в меню "Пира на Онего" - плов на баранине, колбаски-гриль, буженина, шашлык, мясо, запечённое в тандыре, пельмени, блины, бургеры, шаверма с овощами, мороженое, фруктовые десерты, всевозможная выпечка, пряники, карельский квас, чай на травах. Местные производители представили рыбную продукцию, продукцию пчеловодства и многое другое.