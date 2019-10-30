Десятки нелегалов из ближнего зарубежья и Африки выгнали из Карелии

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За пределы РФ принудительно выдворили 37 иностранных граждан, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
Приставы выдворили из Карелии 37 нелегалов из государств ближнего зарубежья – Киргизии, Республики Украины, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, а также Камеруна и Судана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра уменьшилась.
Практически 50 процентов нарушений зафиксировано на территории Петрозаводска.
В настоящее время в соответствии с решением суда ожидают выдворения за пределы РФ 4 гражданина из Индии, Сирии, Алжира и Нигерии.
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