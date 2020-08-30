Десятки нетрезвых водителей поймали в Карелии за неделю

Более 40 пьяных водителей остановили автоинспекторы, сообщили в ГИБДД Карелии.

За минувшую неделю на дорогах Карелии 42 водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, а также за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Шесть пьяных водителей повторно сели за руль в нетрезвом виде.

Материалы переданы для возбуждения уголовного дела в отдел полиции.

Напомним, в Карелии пьяный пенсионер устроил аварию с пострадавшими.