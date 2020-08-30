В Карелии пьяный пенсионер устроил аварию с пострадавшими

ДТП произошло 30 августа в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 15.00 на 411 км федеральной автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" 62-летний водитель Lada (житель Мурманска), находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в стоящий автомобиль Land Rover, после чего съехал в кювет.

В результате ДТП травмы получила 62-летняя пассажирка Land Rover (жительница Ростовской области). Женщине оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что среднестатистический водитель в Карелии, совершающий "пьяное ДТП", выпивает стакан водки.