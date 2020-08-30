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30.08.2020 19:00

В Карелии пьяный пенсионер устроил аварию с пострадавшими

Новости. Происшествия
09:26, 31 Августа 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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ДТП произошло 30 августа в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 15.00 на 411 км федеральной автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" 62-летний водитель Lada (житель Мурманска), находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в стоящий автомобиль Land Rover, после чего съехал в кювет.

В результате ДТП травмы получила 62-летняя пассажирка Land Rover (жительница Ростовской области). Женщине оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что среднестатистический водитель в Карелии, совершающий "пьяное ДТП", выпивает стакан водки.

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Комментарии

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2020-08-31 09:56:30
Понаехали и шастают везде. Пофиг.
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