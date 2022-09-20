Десятки сотрудников от топ-менеджеров до грузчиков нужны ведущим предприятиям АПК Карелии

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии объявило о наборе персонала на многих предприятиях агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов региона.

Компаниям требуются десятки сотрудников от топ-менеджеров до грузчиков. Нужны главные инженеры и главные зоотехники, агрономы, трактористы, водители и многие другие специалисты

Работников набирают все государственные совхозы и несколько и коммерческих предприятий. В числе наиболее крупных компаний — АО «Славмо» и ООО «АлкоВорлд».

На молокозаводе нужны изготовитель творога, оператор линии в производстве пищевой продукции, слесарь КИПиА в компрессорный цех, механик гаража, водитель-экспедитор, слесарь по ремонту автомобилей, машинист крана, инженер-электронщик и технолог.

Ликероводочному заводу требуется сразу 18 операторов в цех розлива, купажист, машинист (кочегар) котельной, несколько слесарей-электриков и грузчиков.

Полный список вакансий опубликован здесь.