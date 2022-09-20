Десятки сотрудников от топ-менеджеров до грузчиков нужны ведущим предприятиям АПК Карелии

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии объявило о наборе персонала на многих предприятиях агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов региона.
Компаниям требуются десятки сотрудников от топ-менеджеров до грузчиков. Нужны главные инженеры и главные зоотехники, агрономы, трактористы, водители и многие другие специалисты
Работников набирают все государственные совхозы и несколько и коммерческих предприятий. В числе наиболее крупных компаний — АО «Славмо» и ООО «АлкоВорлд».
На молокозаводе нужны изготовитель творога, оператор линии в производстве пищевой продукции, слесарь КИПиА в компрессорный цех, механик гаража, водитель-экспедитор, слесарь по ремонту автомобилей, машинист крана, инженер-электронщик и технолог.
Ликероводочному заводу требуется сразу 18 операторов в цех розлива, купажист, машинист (кочегар) котельной, несколько слесарей-электриков и грузчиков.
Полный список вакансий опубликован здесь.
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