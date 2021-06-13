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Десятки зданий в разных районах Карелии останутся без электричества - опубликован список адресов

Новости. Общество
09:36, 14 Июня 2021
фото: АО «ПСК» 

В районах Карелии энергетики АО «ПСК» проводят работы по ремонту и модернизации энергообъектов - для этого потребуются временные отключения потребителей.

Компания опубликовала список населенных пунктов и улиц, где с 14 по 20 июня возможны отключения.

Кемский муниципальный район:

— 15 июня с 9.30 до 11.30 и с 13.30 до 15.30. Поселок Рабочеостровск: улицы Юбилейная (дома 2, 2-А, 4-А, 5-27), Октябрьская, Заводская, Железнодорожная, Кедроручьевая, Южная.

— 15 июня с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Полярная, Кирова (дома 16, 19).

— С 15 по 18 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Панозеро.

— с 16 по 18 июня с 8.30 до 17.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая, Подужемская, Белопорожская (дома 6-7), здания бани и пожарной части.

— 16 июня с 9.30 до 11.30 и с 13.30 до 15.30. Поселок Рабочеостровск: Улицы Ручьевая, Строителей, Юбилейная, здания детского дома и школы.

— 17 июня с 9.30 до 11.30. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 19, 28-33), переулок Юбилейный (дома 2-6).

— 17 июня с 8.30 до 17.00. Поселок Кривой Порог: здания фильтровальной станции, водозабора, телевышка.

— 18 июня с 9.30 до 11.30. Поселок Рабочеостровск: улицы Пионерская, Северная, Железнодорожная (дома 9-18, 21-23, 54-58), Юбилейная (дома 1-А, 3-А), Комсомольская (дома 44-52), Молодежная (дома 2-8), Лесная (дома 1-13, 16), Новая, здания бани, «Почты России»).

— 18 июня с 13.30 до 16.30. Город Кемь: улицы Мосорина (дом 1).

Кондопожский муниципальный район:

— С 15 по 18 июня с 10.00 до 15.00. Деревня Койкары.

— 15 июня с 9.00 до 15.00. Поселок Гирвас: улицы Советская, Школьная, Пионерская, Русова.

Костомукшский городской округ:

— С 14 по 19 июня с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: здания мастерской ИП Козырев, АЗС «Альпи», ООО «ФОРКОС», автомойки «Люкс».

— С 14 по 20 июня с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: СНТ «Стан», СНТ «Инфра-1», СНТ «Поляна-2», ФКРС.

Лоухский муниципальный район:

— 14 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Амбарный: улица Железнодорожная.

— 15 июня с 17.00 до 18.00. Поселок Лоухи (частично), здание пожарной части.

— С 17 июня с 20.00 до 18 июня до 6.00. Поселок Лоухи (частично), здание пожарной части.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 14 по 20 июня с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Паданы: улицы Григорьева, Пионерская, Подгорная, Меккелева, Первомайская, Садовая, Ленина, Каменистая, Свердлова, Лесная, Студенческая, Советская, Северная, Комсомольская, Коммунистов, Колхозная, Молодежная, Набережная, Гористая (дома 1,4), здания АТС, ретранслятора, Дома культуры, ГБСУ СО «Медвежьегорский психоневрологический интернат», библиотеки, пожарной части, турбазы «Навигатор», «Почты России», поселковой администрации. 

— 15 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Пиндуши (частично).

— 16 июня с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Куйбышева, Первомайская.

— 16 июня с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Санаторная, Пионерская (дом 24-А), Кольцевая, Крупской, Пушкина, Загородная, Гоголя, Островского, Лермонтова, Куйбышева, Первомайская, Красноармейская, Комсомольская. 

— 18 июня с 9.00 до 14.00. Поселок Пиндуши: улицы Повенецкая, Ленина, здания детского сада «Родничок», «Почты России», Дома культуры, Сбербанка, АТС, детской библиотеки, поселковой администрации.

Муезерский муниципальный район:

— 17 июня с 11.00 до 19.00. Поселок Муезерский (частично).

Прионежский муниципальный район:

— С 15 по 17 июня с 10.00 до 17.00. Деревня Ужесельга: улица Янтарная, ООО «НордКапитал», СНТ «Нелукса».

— С 15 по 18 июня с 10.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Набережная, Молодежная, Новоселов, Пудожская, Лесная, Березовая, Кикинова.

— С 16 по 18 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный: улица Лесная.   

— С 16 по 20 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова, Крылова, Диспетчерская, Строительная, Гористая (частично).

Пряжинский национальный район:

— 18 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Чална: улица Новореченская (частично), переулки Виданский и Зеленый.

Сегежский муниципальный район:

— 16 и 17 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Черный Порог.

Сортавальский муниципальный район:

— 16 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Рускеала.

— С 14 по 20 июня с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: Улицы Плодопитомник, Холмистая (частично).

Лахденпохский муниципальный район:

— С 14 по 19 июня с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Карельская, Заречная, Строительная (частично), Бусалова, Северная, Ленина, Речная, Мельничная, Лесная, Каменистая, Северная, Советская, переулок Речной. 

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