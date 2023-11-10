Детей эвакуировали из кафе в Пудоже из-за короткого замыкания в здании

За прошлую неделю районный отряд противопожарной службы принял 463 обращения.

Как сообщили в паблике отряда противопожарной службы по Пудожскому району Карелии, за прошлую неделю центральный пункт пожарной связи отряда принял и обработал 463 обращения, на контрольно-приемный пульт поступило 6 ложных сигналов о срабатывании пожарной сигнализации.

Утром 9 ноября в жилом двухквартирном брусчатом доме в Пяльме произошел пожар. Ликвидация возгорания производилась ПЧ № 54 по охране поселка Пяльма и отдельного поста по охране поселка Чёлмужи отряда противопожарной службы по Медвежьегорскому району.

Площадь пожара составила 120 м. кв, внутри одной из квартир находилось три 50-литровых газовых баллона и сейф с охотничьими боеприпасами.

Вечером 10 ноября подразделения ПЧ № 50 по охране города Пудож выезжали по сообщению о возгорании электросчетчика в одном из кафе города на ул. Комсомольской, по прибытии обнаружили, что из-за короткого замыкания на электросетях был уничтожен счетчик, а помещения кафе задымлены.

Личный состав эвакуировал посетителей кафе, в том числе малолетних. Произвели отключение электричества и вскрытие строительных конструкций для обнаружения скрытых очагов горения.

Вечером 12 ноября поступило сообщение о зареве в районе ул. Лесной, в ходе разведки обнаружили, что происходило контролируемое горение в районе ул. Больничной.

В подразделениях отряда ведется плановый учебный процесс, сезонное испытание рукавного хозяйства и осмотры источников наружного противопожарного водоснабжения, подчеркнули в источнике.