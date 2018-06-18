Многодетной семье нужна помощь

В Петрозаводске священник Евгений Барышев просит помочь многодетной семье с приобретением холодильника.

"Может быть, у кого-нибудь стоит старенький, работающий холодильник, который вы готовы отдать. Также нужна будет помощь в перевозке холодильника, когда мы его найдем", - сообщается в паблике Центра при Александро-Невском кафедральном соборе Петрозаводска.

Для оказания помощи звоните отцу Евгению Барышеву по телефону +79214544464.

Ранее сообщалось, что органы опеки могут изъять детей из-за отсуствия холодильника.