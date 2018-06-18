Многодетной семье нужна помощь

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В Петрозаводске священник Евгений Барышев просит помочь многодетной семье с приобретением холодильника.
"Может быть, у кого-нибудь стоит старенький, работающий холодильник, который вы готовы отдать. Также нужна будет помощь в перевозке холодильника, когда мы его найдем", - сообщается в паблике Центра при Александро-Невском кафедральном соборе Петрозаводска.
Для оказания помощи звоните отцу Евгению Барышеву по телефону +79214544464.
Ранее сообщалось, что органы опеки могут изъять детей из-за отсуствия холодильника.
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