Детей приглашают поучаствовать в конкурсе "Календарь 2021"

Компания "Ситилинк" по традиции проводит творческий конкурс по созданию календаря на будущий год.

"Календарь 2021" создается детьми и будет состоять из творческих работ юных художников возрастом до 13 лет.

Прием работ с 1 октября до 15 ноября. Правила участия в Конкурсе можно прочитать здесь .

На сегодняшний день многие маленькие художники уже прислали свои работы на конкурс. Полистать альбом с работами участников конкурса можно здесь.

Все участники конкурса получат новогодние призы от компании "Ситилинк".

Победителей ждет оригинальный "Календарь 2021" со своей работой и специальный приз.