Дети болеют тяжело: в Карелии госпитализированы 24 ребенка, заразившиеся коронавирусом

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом несовершеннолетних.

По словам Охлопкова, еще несколько месяцев назад в Карелии регистрировали единичные случаи заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков. И болели они, как правило, легко или бессимптомно. Сейчас картина другая: 96 детей в Карелии заболели ковидом только за последние сутки, в том числе 31 ребенок – в Костомукше, 16 – в Сортавальском районе, 10 – в Сегежском, 9 – в Лоухском, 7 – в Пряжинском районе.

«Можно говорить о серьёзной мутации вируса, который не щадит никакую возрастную группу. Но самым удручающим является то, что дети болеют тяжело, с характерными симптомами для коронавируса - развитием пневмонии с большим поражением легочной ткани», - объяснил Михаил Охлопков.

Как отметил глава карельского Минздрава, в разы увеличились обращения в детские поликлиники. «В Республиканской инфекционной больнице проходят лечение 24 ребенка: трое - в возрасте до 3 лет, 13 – в возрасте от 3 до 15 лет, 8 подростков 15-16 лет», - сообщил Охлопков.

По мнению министра, единственным возможным выходом из сложной эпидемиологической ситуации является вакцинация родителей, ведь именно контактируя с непривитыми членами семьи, дети чаще всего подвергаются этому коварному вирусу.

«Не могу не отметить, что в последнее время жители Карелии стали прививаться активнее. За последние двое суток вакцинировались более 3600 человек. В медицинских организациях надеются, что еще 175 тысяч подлежащих вакцинации граждан уже осознали важность иммунизации и все-таки придут в прививочные пункты», - выразил надежду Михаил Охлопков.