Очередной антирекорд: 96 детей в Карелии за сутки заразились коронавирусом

Общее количество инфицированных несовершеннолетних приближается к восьми тысячам, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 96 детей в Карелии, во вторник, 19 октября, было 30 инфицированных, а сутками ранее, 18 октября, - 56 несоврешеннолетних поразил коронавирус.

Таким образом, число инфицированных детей в республике достигло 7973 человек.

За сутки выздоровели 56 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии по выздоровлению были выписаны 7526 детей.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Карелии целая школа переведена на дистант из-за заразившихся коронавирусом педагогов.

Напомним, в Карелии за сутки выявлен очередной антирекорд - 371 новый случай заражения, зарегистрировано пять смертей, выздоровели 263 пациента.