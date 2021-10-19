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В Карелии целая школа переведена на дистант из-за заразившихся коронавирусом педагогов

Новости. Общество
16:43, 19 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Дмитрий Рогулин

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Роспотребнадзор сообщил о повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в школах и детских садах в Карелии.

По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, из-за COVID-19 приостановлена деятельность 45-ти классов в 23-ти школах в Сортавальском, Беломорском, Калевальском, Лоухском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском и Суоярвском районах. Кроме того, на карантин закрыты 10 групп в трех детских садах в Сортавальском, Калевальском и Пудожском районах.

Ученики Вяртсильской школы переведены на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости коронавирусом педагогов.

В Роспотребнадзоре отметили, что за последнюю неделю сохраняется тенденция к росту заболеваемости COVID-19, особенно среди работников образования, детей дошкольного возраста. В возрастной структуре заболеваемости выше республиканского показателя заболеваемость в возрасте 18-39 лет, 40-65 лет, ниже - в возрасте 65+, дети до 17 лет.

Напомним, за минувшие сутки в республике выявлено 326 новых случаев коронавирусной инфекции.

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Комментарии

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User
2021-10-19 17:21:21
Педагоги же все поголовно привиты еще летом! С чего, вдруг, высокая заболеваемость?
Бабенка
2021-10-19 19:04:47
User, ты у кого спрашиваешь ? Привык сам с собою ? :)
Гость
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